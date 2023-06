Bývalá hvězda Pobřežní hlídky na fotkách na Instagramu vypadá na 30, teď ji fotografové přistihli na ulici bez make-upu

Donna na sociální síti (vlevo) a na ulici bez make-upu Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na Instagramu ji sleduje 1,7 milionů lidí a většina z nich se těší na každou fotku, kterou Donna D’Errico přidá. Ráda se ukazuje v sexy spodním prádle a její obličej rozhodně neprozrazuje její věk. Sklízí pochvalné komentáře, lidé se ale pozastavují i nad tím, že ve svém věku si ke kráse určitě dopomohla i prací plastických chirurgů. To herečka odmítá. „Lidé rádi říkají, že za své tělo vděčím plastické chirurgii. Jestli z toho, že to říkají a že tomu věří, mají lepší pocit sami ze sebe, tak prosím,“ napsala na sociální síti s tím, že přiznala jediný zákrok, a to odstranění přebytečné kůže poté, co zhubla dvacet kilo.

Teď ji paparazzi přistihli na procházce se synem v Hollywoodu, a to zcela bez make-upu. V bílé kombinéze, kterou oblékla na žlutou sportovní podprsenku. Ke kombinéze zvolila bílé tenisky, kšiltovku a batoh. Na první pohled by lidé možná ani nepoznali, že právě v této ženě se skrývá krasavice, kterou vídají na sociální síti. Fotografie obletěly svět a i v komentářích se hojně objevují názory o tom, že Donna na Instagramu a v reálu jsou dva různí lidé. Snímky teď můžete v naší galerii posoudit i vy. ■