Charlize Theron tři roky před padesátkou zbořila internet díky fotce v body a síťce. Fanoušci jsou u vytržení

Charlize Theron vypadá úžasně. Profimedia.cz

Herečka má za sebou sice spoustu úspěšných filmů a k tomu je velmi krásná, nikdy ale neměla hvězdné manýry a práce je pro ni prostě - práce. „Více práce nijak nezmění mou slávu. Vždycky to byla spíš průměrná jízda. Nikdy jsem nepatřila k lidem na levelu Kim Kardashian,“ řekla magazínu Harper´s Bazaar. Charlize své soukromí příliš nedává na odiv, a tak se neobjevuje na prvních stránkách bulvárních magazínů. O jejím soukromí víme tolik, že vychovává dvě adoptované děti a nedávno byla přistižena ruku v ruce s modelem Alexem Dimitrijevicem.

Občas ale svým fanouškům přeci jen nechá nahlédnout do svého života a pak to stojí za to. Na sociální síti sdílela snímek ze šatny zřejmě během natáčení nového filmu. Na sobě měla pouze černé body, na něm zcela průsvitné šaty a sako. V outfitu vypadala perfektně a toho si hned samozřejmě všimli i její fanoušci, kteří ji zahrnuli pochvalnými komentáři. „Vypadala jste někdy na nějaké fotce špatně?“ zní hlas jednoho z fanoušků. „Vždycky jako první kontroluji, jestli nemáte prsten na ruce. Jako kdybych měl šanci, haha,“ píše jiný. „Ó můj bože královno, vypadáš úchvatně jako vždy,“ přidává se další hlas. Je vidět, že Charlize určitě dělá hodně pro to, aby byla v kondici a výsledky jejího snažení jsou opravdu efektní. ■