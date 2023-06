Tvrdé palice: Napětí mezi Clooneym a Zellweger se dalo krájet, s mladším kolegou už to nejiskřilo

George Clooney a Renée Zellweger Televize Seznam

Všechny fanynky hollywoodského fešáka George Clooneyho (62) se mají 2. června na co těšit. Televize Seznam odvysílá ve 20.15 hodin komedii Tvrdé palice (2008), ve které si tento sympaťák zahrál hlavní roli. A nejen to – slavný herec snímek také režíroval a hlavní ženskou úlohu svěřil populární Renée Zellweger (54), kterou do hvězdných výšin vystřelila postava mile ztřeštěné baculky Bridget Jones. A dvě velké hollywoodské hvězdy v pohodové retro komedii jsou zárukou diváckého úspěchu.