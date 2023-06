Jednoduché online pojištění z pohodlí domova? Přímo Vám na míru? Za 2 minuty hotovo? Třikrát YES!

Také už Vás unavují několikahodinové návštěvy pojišťoven a nekonečné papírování. My vás trápit nenecháme. Stačí pár kliknutí a jste pojištěni! Veškerou dokumentaci Vám doručíme na e-mail než povíte YesPojištění. Navíc asistenční karta je každé pojistce je za nás samozřejmostí.

Vyhledejte, porovnejte a ušetřete. Sjednejte si pojištění ZDE až s 55% slevou a zajistěte si život bez starostí. S námi máte kompletní přehled všech nabídek na jednom místě a se zárukou nejnižší nabídky. Ať už se chystáte na dovolenou, roadtrip po Evropě nebo za adrenalinovým zážitkem, z naší rozsáhlé nabídky si vybere to nejlepší pojištění každý. I ti, co cestují do zahraničí vícekrát do roka. Díky celoročnímu pojištění můžete mít klid na celý rok a usínat s klidnou hlavou jak v Evropě, tak třeba v Jižní Americe.

Užívejte života naplno a poznávejte svět. Sjednejte si pojištění přímo vám na míru a online na Yespojisteni.cz

FOTO: Shutterstock

Soustřeďte se na to, co je důležité. Pojištění nechte na nás



Pokud si vyberete vhodné pojištění a sjednáte si ho online, neušetříte jenom peníze, ale i spoustu drahocenného času. Vzhledem k tomu, že nemusíte nikam chodit a absolvovat zdlouhavé schůzky v pojišťovně, zůstane Vám více času na rodinu, přátele, sport nebo práci. Nemusíte se ani bát žádné složité byrokracie, všechny nezbytnosti zařídíme za Vás a všechny starosti vezmeme na sebe. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, nebo si nebudete jisti vybraným produktem, stačí nám zanechat Vaše kontaktní údaje a my se Vám obratem ozveme a vše rádi vysvětlíme.

Ještě jeden drink? YES! Vyhledejte, porovnejte a ušetřete. Ať už si dáte jakýkoliv drink, budeme vám krýt záda.

FOTO: Shutterstock

Drink na pláži nebo na sjezdovce? YES!

Když se Vám vybaví dovolená, tak jen zřídka tato představa neobsahuje ani kapku nějakého alkoholu. K pohodě a relaxu na prosluněné pláži neodmyslitelně patří ochutnávka exotického drinku, k vysokohorskému výšlapu zase posilnění v podobě vychlazeného piva. A co by to bylo za dovolenou v jižanských zemí bez ochutnávky tamního vína? Donedávna však platilo, že jakýkoliv alkohol v krvi byl v rámci pojistného plnění problém a pojišťovna vám velmi pravděpodobně neproplatila ani korunu. To už ovšem s novým tolerantním cestovním pojištěním neplatí. Tak na co ještě čekáte? Balte kufry a užijte si letní dovolené plnými doušky! Více na Yespojisteni.cz. ■