Poprvé v životě jsem milovaná. „Spajska“ Mel B dováděla v bikinách na pláži s o 14 let mladším snoubencem

Mel B a její miláček se od sebe nemohou odtrhnout. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Melanie Janine Brown sice měla celosvětový úspěch díky skupině Spice Girls, v lásce ale štěstí nikdy moc neměla. Dohromady má tři děti, každé s jiným otcem. Dceru Phoenix Chi Gulzar s tanečníkem, se kterým byla dva roky, druhou dceru Angel Iris Murphy Brown má s Eddiem Murphym. Vztah trval jen pár měsíců a herec si prý dokonce nebyl jistý, jestli je dítě jeho. Třetí dcera Madison Belafonte vzešla ze vztahu s manželem Stephenem. Po desetiletém manželství Mel B prohlásila, že ji muž celou dobu psychicky i fyzicky týral.

Před třemi lety ale přeskočila jiskra mezi ní a kadeřníkem Rorym McPhee, kterého zpěvačka znala už delší dobu, neboť byl kamarádem její sestřenice. Do vztahu ji prý „tlačily“ i její kamarádky, kolegyně ze Spice Girls Mel C a Emma Bunton. Ty byly prý velmi šťastné i poté, co loni v říjnu došlo k zásnubám. „Emma plakala, Mel C také. Všichni z nás byli potěšeni a řekli, že milují Roryho, že je úžasný,“ svěřila se zpěvačka na Goggleboxu.

V současné době si Mel C a Rory užívají sluníčka na Ibize a každý, kdo je spatří, si může pomyslet, že se chovají jako „zamilovaní puberťáci". A není divu. Zpěvačka o Rorym mluví jako o lásce svého života a nedá na něj dopustit. „Poprvé v životě jsem zasnoubená s krásnou, upřímnou osobou, díky níž se cítím chráněná a milovaná, a to si chci užít,“ řekla v minulosti časopisu Hello! ■