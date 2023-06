Hollywood s ní zametl. Sharon Stone prozradila, že po prodělání mrtvice v roce 2001 nemohla roky sehnat práci

Sharon Stone měla plamenný projev. Profimedia.cz

Herečka se do srdcí fanoušků zapsala především svou rolí v legendárním snímku Základní instinkt. Dnes by ale nejspíš mohlo být o hodně víc známých filmů se Sharon v hlavní roli, kdyby nad ní tvůrci v minulosti podle jejích slov nezlomili hůl. V roce 2001 prodělala mrtvici a téměř smrtelné krvácení do mozku, které trvalo devět dnů. Herečka tehdy měla jednoprocentní šanci na přežití. „Sedm let jsem se zotavovala a od té doby jsem neměla práci,“ řekla Sharon na společenské akci řešící stav a budoucnost rozmanitosti, začlenění a spravedlnosti v Hollywoodu zvané THR's Raising Our Voices luncheon.

„Když se to stalo poprvé, nechtěla jsem to nikomu říct, protože, víte, když se vám něco nepovede, jste mimo,“ pokračovala herečka. „Něco se mnou bylo špatně - byla jsem mimo dvacet let. Neměla jsem práci. I když jsem v jednom období svého života byla velkou filmovou hvězdou,“ řekla Sharon, která mluvila i o tom, že za sebe v minulosti musela hodně bojovat. „Chci vám říct, že to bolí. Bojovat s hlavami studia bolí. Bolelo mě stanovovat si hranice toho, kdo může přijít do mého přívěsu a co může žádat. Hranice toho, že jsem nechtěla podepisovat smlouvu v mém maskérském přívěsu v den, kdy jsem začala v něčem účinkovat,“ nechala se slyšet slavná herečka. ■