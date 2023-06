Matka seriálové Wednesday veřejně zostudila svou dceru za fotky s cigaretou. Hejty schytala i od fanoušků

Natalie byla fotkami kouřící dcery zhnusená. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jenně je teprve dvacet let, a tak je jasné, že se její maminka Natalie zatím snaží o to, aby její dcera žila co nejlepší život bez toho, aby ji cokoliv ohrožovalo. Svůdné fotky, které si herečka čas od času dá na sociální síť a sexy modely, které nosí do společnosti, jí asi příliš nevadí. Horší je, když si Jenna vezme do ruky cigaretu. Natalie je totiž zdravotní sestrou a tak se rozhodla pro krok, který dcera určitě příliš neocenila.

Na svůj účet na sociální síti přidala do příběhů víc než dvanáct příspěvků o tom, jak je kouření škodlivé. Mezi nimi například obrázek Gluma z Pána prstenů a u něj větu: „Nevěřte tomu, že je kouření škodlivé. Většinu ze svých 21 let kouřím a cítím se skvěle.“ Dalším byl například obrázek žlutých zubů s tím, že zbarvením poškození zubů vlivem kouření nekončí. Nakonec Natalie přidala i menší proslov. „Matka je vždy matkou. Nikdy se nepřestane bát o své děti, i když jsou už třeba dospělé a mají vlastní děti.“

Jennu ovšem "neugrilovala" jen její matka, ale pustili se do ní i fanoušci, kteří jí začali psát pod poslední jí zveřejněnou fotku na Instagramu. „Holka proč kouříš?“ zněl jeden příspěvek s plačícím smajlíkem. „Nemůžu uvěřit, že kouříš. Býval jsem do tebe zamilovaný,“ zní další zoufalý hlas. „Neproměň se v silného kuřáka,“ radí jiný fanoušek.

Herečka sice na výpady své rodiny a sledujících neodpověděla, určitě jí ale takové veřejné zásahy do soukromí nejsou moc příjemné. Možná je tak ráda, že je v současné době na venkově, kde společně s Winonou Ryder a Michaelem Keatonem natáčí pokračování legendární komedie Beetlejuice. ■