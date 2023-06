Letos v létě oslaví už dva roky: Rozvádějící se Iveta Vítová se pochlubila roztomilým synem

Iveta Vítová Herminapress

„Zatím to reálné není. Matýsek ještě není ani školkový. Musela bych si najít chůvu a peníze, které bych vydělala, bych musela dát chůvě. Na Nově mi vyšli vstříc, mám rodičovskou prodlouženou zatím na tři roky,“ svěřila se Iveta Vítová, která by při brzkém návratu do práce nerada litovala, že přišla o nejhezčí roky s dětmi.

Zatímco starší dcerka už je školou povinná, tak s takřka dvouletým Matýskem vyrazila bývalá držitelka korunky krásy na Mezinárodní den dětí za zábavou. Nenechala si ujít otevření nového galaxy světa, kde se s roztomilým chlapečkem spolu vyřádili. Pro Ivetu jsou ratolesti na prvním místě a právě kvůli dětem se snaží najít i společnou řeč s otcem svých dětí, se kterým je aktuálně v rozvodovém řízení. ■