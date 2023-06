Ani podruhé lásku neslepili: Ex Agáty Adam Raiter přiznal definitivní konec vztahu s Radkou Pavlovčinovou

Adam Raiter přiznal, že byl vztah velmi impulzivní. Michaela Feuereislová

„Vztah nepokračuje. Bohužel jsme to teď uřízli tak, že se spolu ani nebavíme. Je to hrozně smutné, protože jsme kámoši, ale čtenáři určitě chápou, že je někdy lepší to utnout, abychom se mohli dál přátelit. Radka mi chybí neskutečně jako kamarádka, akorát se teď nebavíme,“ řekl Adam Super.cz s tím, že se oba shodli, že bude lepší vztah ukončit.

„Dál k sobě chováme respekt a úctu, ale bylo to náročné. Jak byla vzájemná láska a oheň, tak jsme oba cítili, že za něco tak impulzivního je velká zodpovědnost. Na těchto věcech jsme se většinou shodli, možná jsme už od začátku věděli, že to není úplně dobrý nápad. Ohnivé vztahy jsou krásné, ale náročné. Shodli jsme se, že bude lepší to ukončit,“ řekl nám Adam, který si během vztahu s Radkou pořídil i pejska Dobiáše. Ten ale v žádné střídavé péči nebude, jak je u některých bývalých párů zvykem.

„Rovnou to bylo říznuté tak, že pes je můj, kdyby se něco takového stalo. Věděli jsme, že mít psa ve střídavé péči by bylo náročné,“ prozradil se slovy, že se pejska kvůli časovým a pracovním důvodům musel částečně vzdát.

„Pejska jsem dal na vesnici ke své mamce, kde má louku a je tam jako v psím ráji. Bylo to jedno z mých nejtěžších rozhodnutí, ale Dobiáš se teď má nejlépe, moje maminka má parťáka a já za ním pravidelně jezdím,“ dodal známý truhlář, kterého čeká výzva pod organizací RedFace, kde se utká v MMA zápasu s vítězem Love Islandu Kryštofem Novákem. ■