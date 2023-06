Aneta Vignerová promluvila o svatbě s Petrem Kolečkem a druhém těhotenství

Aneta Vignerová Super.cz

"Těhotenství není. Jiříček je ve výborném věku, užívá si, že jsme jako rodina pohromadě. Teď nad tím nepřemýšlíme. Kdyby se to stalo, tak to tak bude, dítě je boží dar. Ale v plánu to nyní není," prozradila Super.cz modelka.

Aneta prozradila, zda jí není zpětně líto, že měla utajenou svatbu jen se svědky na radnici a bez krásných svatebních šatů, o kterých většina nevěst tajně sní. Vignerová se totiž vdávala v kostýmku.

"Já jsem si to vždycky přála a svým kamarádům jsem říkala, že mít velkou svatbu je velký stres. Na pompéznost jsem nikdy nebyla. Vždycky jsem si říkala, že vyběhnout v euforii na radnici by mi vůbec nevadilo. Jen přátelé říkali, ať tohle ani nezkouším," usmívá se modelka.

"A co se týče svatebních šatů, těch už jsem na sobě měla spousty jako modelka, o těch to určitě není," dodala Vignerová. ■