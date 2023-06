Na obrazovkách ji nějakou dobu neuvidíme. Moderátorka pořadu Sama Doma frnkne s rodinou do Anglie

Moderátorka pořadu Sama Doma se přesouvá s rodinou do Anglie. Super.cz

Moderátorka pořadu Sama Doma Martina Vrbová Hynková je pyšná maminka tří dětí. Má dvě dcerky a syna. Nyní čeká celou rodinu, díky jedné z dcer, delší cesta do Anglie.

„Naše dcera tam jede studovat, na čtrnáct dní má v plánu intenzivní jazykový kurz. My ostatní tam budeme částečně s ní. Mezitím, co se bude učit, procestujeme Anglii. Ona miluje angličtinu a chce se v ní zdokonalovat, a tak můj muž, protože miluje cestování a já také, mi hned řekl, že to můžeme spojit,“ svěřila se moderátorka Super.cz.

My jsme se s Martinou sešli během Dětského dne v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici, kde po boku moderátora Reye Korantenga moderovala módní přehlídku sestřiček. Celá akce byla pořádána nadací Čokoládové děti, která má pomoci změnit outfit pediatrům a sestřičkám na dětských odděleních, aby mohli nosit barevné a veselé pracovní oděvy, které nebudou děti děsit tak, jako bílé pláště.

Tento nápad se oblíbené moderátorce moc líbí, proto akci ráda moderovala. „Jako malá jsem se sama bála. Syndrom bílého pláště byl pro mě nepřekonatelný. Ty sovy, kočičky, pejsci na tom oblečení, tak to trošičku smývá ten strach dětí. Vidim to i u svých dětí, když jdeme k doktorovi a je tam lékař nebo lékařka v barevném oblečení, tak je to hned takové veselejší,“ dodala Martina Vrbová Hynková. ■