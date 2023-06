Dvě vteřiny mého pozadí nikoho nezabijí: Martin Zounar si stále drží přes dvacet kilo dole a klidně se svlékne

Martin Zounar Herminapress

„Cvičil jsem hodně, ale až po Vánocích. Měl jsem totiž plné ruce práce, převzal jsem představení Nohy vzhůru a tu hru jsem nazkoušel za třináct dní, takže pak ta hlava byla někde jinde a na to cvičení prostě musíte mít čas, soustředit se a musí vás to bavit,“ řekl Super.cz se smíchem herec.

Jeho domovskou scénou je pražské Divadlo Metro, kde se často ukáže minimálně do půl těla. V představení Dva nahatí chlapi ale jednou diváci viděli naprosto všechno. „Při premiéře mi spadlo hedvábné prostěradlo, tak to pak byly zase titulky, že Zounar ukázal všechno, ale jinak je to nahota, která do té hry patří a myslím, že dvě vteřiny mého pozadí nikoho nezabijí,“ smál se Martin.

Oblíbený herec nyní připravuje novou komedii s názvem Bílá paní na vdávání, ve které uvidíme kromě něj například Filipa Blažka (49), Martina Krause nebo Danielu Šinkorovou (50). Herci s touto hrou objedou české hrady a zámky, představení bude pro diváky o to autentičtější. ■