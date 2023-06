Má šmrnc skoro ve všem, co si oblékne. Vilma Cibulková se na módní přehlídce ukázala jako zdravotní sestřička

Herečka Vilma Cibulková se ukázala v netradičním outifu. Super.cz

„Cítím se v tom dobře, toto nosila má paní doktorka a já jsem jí to záviděla, tak jsem se jí ptala, kde tento nádherný obleček vzala. Jak si můžete povšimnout, mám tam prasátka, koloušky, srnečky. Mám odpozorované, že když jsem ještě chodila s dětmi k lékaři, tak se víc bojí rodiče, jejíchž děti potom zákonitě brečí, takže já si myslím, že barevné oblečení lékařů rodiče nevyděsí,“ svěřila se Vilma Super.cz.

Celý projekt pod záštitou nadace Čokoládové děti má ukázat veřejnosti, že by pediatři a sestřičky na dětských odděleních měli nosit barevné a veselé pracovní oděvy. Děti by pak netrpěly syndromem bílého pláště.

Samotnou herečku energie neopouští. S blížícím se létem zatím nemá naplánovou žádnou dovolenou a přes prázdniny bude točit. „Mé léto bude pracovní. Odlétám do Chorvatska, tam točím několik obrazů a pak se vracím do Česka a dotáčíme tady. Co se týče divadla, tak to už mám sezonu ukončenou, hrála jsem už před létem naposledy,“ dodala během rozhovoru Vilma Cibulková. ■