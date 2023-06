Moderátorka Televizních novin Kloubková se pochlubila figurou v plavkách: Rodinný relax si užívala v Egyptě

Kristina Kloubková Foto: Super.cz/Se souhlasem K. Kloubkové

„Určitě plánujeme dovolenou u moře, zatím ještě nemáme vybranou destinaci. Vyrazíme všichni tři,“ svěřila se nám na jaře Kristina Kloubková. Před koncem školního roku tak s dcerkou Jasmínkou a partnerem stihla koupání v moři a společný pobyt v zahraničí si opravdu užili. Ve 46 letech si moderátorka a bývalá tanečnice udržuje stále skvělou figuru, kterou se pochlubila v plavkách.

„Sezona zahájena, ale “plavkové ” fotky fakt neumím a je mi to jedno. Dovolená byla úžasná, i když si nás ten faraón s Jasmi našel,“ připsala si k fotkám Kristina, která nám také prozradila, co je její recept na stále pevné a štíhlé tělo. „Objevuji nové věci, tai-chi, čchi-kung a teď jsem objevila sung do, což je korejské cvičení založené na dechu, takže se to posouvá a mění, moc ráda rychle chodím, dám si za hodinu devět kilometrů po lese a jsem spokojená,“ svěřila se Super.cz Kristina Kloubková. ■