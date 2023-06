Piqué si po Barceloně zamilovaně vedl svou milenku. Je to burger, ne steak, hodnotí ji drsně lidé

Vztahu Gerarda Piquého a Clary Marti lidé zrovna nefandí... Profimedia.cz

Šestatřicetiletý bývalý obránce Barcelony dával jasně najevo, že se za náklonnost ke Claře nehodlá stydět ani omlouvat, když jí dal ruku okolo krku. Po ulici kráčeli se vzájemně propletenými prsty. Oba se sice snažili nevzbuzovat pozornost a sluneční brýle nesundali z očí, ale fotografy neobelstili.

Jak jsme vás informovali, Piqué to nedávno schytal i na Instagramu, kam umístil společnou fotku s Clarou, a podobně to vypadalo i v diskuzích pod články, kde jim lidé nadávali do nevěrníků či nechutných podvodníků. Lidé se obouvají i do samotné Clary, kterou označují za burger a ne steak. Mnozí si všímají i podoby mezi ní a Shakirou.

„Jen mladší verze Shakiry,“ hlásá jeden komentující a další se přidává: „On má určitě něco s mozkem, když si vybere někoho, kdo vypadá jako jeho bývalá. Nemá ale talent ani lesk, jako měla Shakira. Nerozumím té degradaci.“ Jiný si už vůbec nebere servítky: „Má ona vůbec hřeben? Vždycky vypadá jako špína.“

„Muž, který podvedl jednou, to udělá znovu a znovu, až přijde správný čas. Hodně štěstí,“ předvídá kdosi a další se přidává v podobném duchu: „Tohle nevydrží. Vadný základ.“ ■