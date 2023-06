Syn legendárního Magica Johnsona je hrdým gayem a v minulosti shodil 80 kilo. Teď se rád ukazuje v odvážných outfitech

EJ měl dříve o dost kil navíc. Teď je ve skvělé kondici a rád se stylově obléká. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Magic Johnson má dohromady tři děti, dceru Elisu a syny Andrého a Earvina Johnsona III., kterému nikdo neřekne jinak než EJ. Slavným se svým způsobem EJ stal už před svým narozením. Když ho basketbalistova žena čekala, oznámil sportovec světu, že je HIV pozitivní. Testy budoucí maminky i miminka ale naštěstí byly negativní. EJ vyrůstal jako šťastné dítě, později navštěvoval univerzitu, ale proslavil se na obrazovkách, když se objevil v pořadu Rich Kids of Beverly Hills, měl vlastní módní blog a také si zahrál v několika seriálech i filmech.

Co se týče vztahu otce a syna, Magic Johnson v současné době nemá s osobností svého syna žádný problém. Na začátku sice prý chvíli trvalo, než informaci o jeho homosexualitě „pobral“, pak už o něm ale mluvil jen superlativech. "Myslím si, že by se rodiče neměli snažit změnit to, čím jejich syn nebo dcera doopravdy jsou, nebo čím se případně stát chtějí. Rodiče by měli své děti milovat za všech okolností," řekl v minulosti v show Ellen DeGeneres.

EJ má rád odvážné a někdy až bizarní modely, ve kterých obráží společenské akce, a aby se cítil lépe, dokonce před pár lety podstoupil operaci žaludku a zhubnul celých osmdesát kilo. Přestože rád obléká ženské šaty, sám prý nemyslí na to, že by podstoupil tranzici, tedy přeměnu na ženu. "Mám pocit, že tohle je tělo, ve kterém bych měl být," řekl v rozhovoru v roce 2019. "Necítím potřebu přecházet. Jsem si téměř na 100 procent jistý, že to neudělám. Cítím se prostě ve své kůži velmi pohodlně. Mám rád své tělo," svěřil se v minulosti tisku. ■