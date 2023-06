Největší hádky byly kvůli pořádku: Vyděsil mě binec a špína, přiznala krásná přítelkyně Mariana Vojtka

Největší hádky mezi Marianem Vojtkem a jeho partnerkou byly kvůli nepořádku. Super.cz

Oba jsou prý horké hlavy, takže vytýčení partnerských hranic u Mariana Vojtka (50) a jeho přítelkyně Heleny nebylo jednoduché. "Je to kdo s koho. Samozřejmě moudřejší ustoupí, což je Helena, a já pomyslně vyhrávám," přiznal zpěvák. "Vždycky to nějak kulantně zaobalím, aby obě strany došly pokoje," doplnila ho partnerka.

Už je to rok, co pár sdílí společnou domácnost. Helena se kvůli Marianovi přestěhovala do Prahy z Ostravy, našla si tady i práci jako farmaceutka. A s čím bojovala v jeho domě nejvíc? Ani ne moc překvapivě to byl pořádek, tedy spíš nepořádek. "Byl jsem zvyklý, že jsem měl všude rozházené věci, ale přesně jsem věděl, kde co mám. Teď je to sice pěkně úhledně uklizené, ale nenajdu už nic a jsem z toho nervózní," postěžoval si Marian.

"Ten binec a špína mě vyděsily. Jsem pedant na pořádek, třikrát denně utírám desku v kuchyni," připustila Helena, která si na pořádek potrpí. "Je fakt, že když jsem dřív jedl u televize křidýlka, tak tam zbytky zůstaly dva dny. Teď už se to nestane," potvrdil Marian. Řešili také to, že si Helena při stěhování s sebou vzala i svého pejska, toho si ale nakonec zpěvák zamiloval. ■