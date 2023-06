Sabina Laurinová prozradila, jak maká na postavě! Herečka rok po padesátce vypadá fantasticky. Super.cz

"Na chvilku se teď zastavil čas, co je teď, nemusí být zítra. Ale přináší to určitou jistotu, že když nemůžeš něco najít ve svém šatníku, půjčíš si to od dcery. Se starší dcerou máme podobný vkus, ale věk patnácti let jsou krátká tričíčka a croptopy a to už nemusím, to nechávám mladším," řekla Super.cz Sabina.

Na postavě prý nejvíc maká na jevišti. "Je to každodenní práce, to mě udržuje při životě, jinak nic moc nedělám. Ale budu muset začít. Nikdy jsem neměla problém s váhou. Moje role byly vždycky temperamentní a vše jsem na jevišti vypotila. Někde se pak musí energie dobít," vysvětluje s tím, že diety nikdy nedržela.

"V naší profesi se moc udržovat zdravý životní styl nedá. Jím to, co mám ráda a co si můžu dovolit. Ze zájezdového představení klasická zastávka na benzince," dodala s úsměvem herečka na charitativním galavečeru Helping Dolls. ■