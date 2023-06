Veronika Kopřivová uspořádala pohádkovou oslavu pro dceru: Slova o lásce i strachu

Veronika Kopřivová a Miroslav Dubovický sdíleli krásné rodinné snímky. Michaela Feuereislová

„Od prvního dne, co ses narodila, začal být život mnohem barevnější. Být rodiči je krásný a zároveň těžký poslání. Ell přinesla do našich životů nepoznaný druh lásky a zároveň strachu. Kéž by každé dítě mělo takové bohatství jako naše dcera. Milující a pečující rodiče,“ napsala Veronika k rodinné fotografii, na které Ell sfoukává narozeninovou svíčku.

Rodiče uspořádali pro svou dceru krásnou narozeninovou oslavu. Několik momentů z tohoto radostného dne Veronika sdílela na sociálních sítích.

„O víkendu měla Ell svoji první narozeninovou oslavu s kamarády a všichni jsme si to moc užili. Je to milovnice zmrzlinek, dortíčků a všech různých barviček, takže téma ‚candy‘ bylo jasné. Děkujeme všem zúčastněným, byl to moc krásný den,“ napsala známá blondýnka k videu, na kterém si Ell užívá své narozeniny s radostí v očích a úsměvem na tváři.

Veronika Kopřivová je s Miroslavem Dubovickým zasnoubená. Podnikatel a bývalý model ji požádal o ruku 22. 2. 2022 v Itálii, kde vlastní dům. Svatbu do roka a do dne ale nestihli.

„Nejsem typ ženy, která by byla poblázněná do vdavek. Nikdy jsem se do toho nehnala. Zařizování svateb, oslav, to jde trošku mimo mě, nepotřebuju se do toho hnát. Prstýnek mám, ono to nějak bude. Ale aktuální téma to není,“ svěřila se Veronika pro Super.cz začátkem roku. Lidé také poslední dobou velmi spekulují, že se Veronika s Miroslavem rozešli, tuhle informaci ale ani jeden z nich nepotvrdil. ■