Samantha je zpátky! Kim Cattrall (66) se po drsné hádce se Sarah Jessicou Parker vrátí do Sexu ve městě

V druhé sérii spin-offu A jak to bylo dál diváci po letech uvidí i Kim Cattrall!

Snad ani nejzarytější fanoušci Sexu ve městě nevěřili, že by ještě někdy mohli spatřit ikonickou postavu Samanthy Jones! Po mediálně propíraných neshodách mezi její představitelkou Kim Cattrall (66) a hlavní hvězdou seriálu Sarah Jessicou Parker (58) se nakonec její postava náruživé blondýny vrátí do spin-offu s názvem And Just Like That, konkrétně do druhé série.