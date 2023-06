Nejhorší je pečivo: Topmodelka Denisa Dvořáková prozradila svůj recept na figuru snů

Topmodelka Denisa Dvořáková prozradila svůj recept na figuru snů. Super.cz

Topmodelka Denisa Dvořáková (32) patří ve svém oboru už ke střední generaci. Přesto si stále udržuje figuru, kterou měla, když v modelingu začínala. O tom, jak to dělá, jsme si povídali, když jsme se setkali na charitativním běhu pro nadační fond AutTalk její kamarádky Kateřiny Sokolové.

Běh je právě i Denisiným oblíbeným sportem, i když tentokrát kvůli nemoci běžet nemohla. "Tak jsem Katku přišla aspoň podpořit. Jinak bych těch osm kilometrů i bez tréninku zaběhla," vysvětlila.

"Sport miluju, někdy mám trochu línější měsíc, jindy si tělo naopak říká, že mu to chybí. Už to ale není tak, že něco dělám pětkrát do týdne. Ale dvakrát ano. Běhám a pak jsem si zvykla během covidu na cvičení doma. Sestavila jsem si vlastní tréninkový plán s vlastní vahou a mám asi tříkilové činky," prozradila.

A jak si podle ní udržet figuru snů? "Pokud jde o cvičení, tak hlavně kardio. Ale z pětasedmdesáti procent je to strava. Jím relativně všechno, ale s mírou. Pečivo je to nejhorší. Chtěla bych ho jíst každý den, ale dám si ho jen o víkendu. Ale extrémní diety jsem nikdy nedržela," uzavřela. ■