Prostřeno s morbidní tématikou a nepořádkem v bytě: Vajgly na zemi i chlupy v jídle

Tohle Prostřeno! bylo pro některé soutěžící náročnou zkouškou. FTV Prima

V pondělí se ke svému minisporáku ve sklepním bytě postaví Luboš. Hosté brzy po příchodu pochopí, že Luboš bude svérázný hostitel. DJku Nadju svlékne z kožešiny, kterou má na hlavě, protože nechce, aby s ní seděla u stolu.

„To jsem sama zabila. Nee, to je čepice z roku 1841. To je Akim, on umřel. Nechala jsem si ho na hlavě, nosí mi štěstí. Je to můj pejsek, teda byl,“ řekla komička Nadja s úsměvem.

Hned na první šmejdění neváhala použít lupu, aby lépe viděla nepořádek a špínu. Pravdou je, že u Luboše při šmejdění by to zvládla i bez ní, protože svérázné bydlení se bude nacházet ve stavu, kdy jeho nedostatky budou patrné pouhým okem.

„Myslím si, že když se člověk přihlásí do nějaké takové soutěže, tak by si měl uklidit. Byl tam strašněj bordel, fakt strašnej. Nedopalky i cigára se tam válely,“ reagoval Michal.

Dominik se nevyjádřil k nepořádku, ale k „trapné“ Djce a její lupě. „Chápu, že někdo řekne, že tady je špína a vajgly. Ale dělat si zrovna s lupou srandu... podle mě byla hodně trapná,“ řekl nejmladší soutěžící.

Djka Nadja se postaví k plotně v pátek. Jediná žena skupiny je velmi výraznou postavou tohoto týdne. Živí se jako raperka nebo dýdžejka na pohřbech. Pro hosty připraví spoustu překvapení, jako třeba sbírku svých oblíbených předmětů. Luboše velmi zaujme černý pytel na mrtvoly, který se mu zdá být velmi praktický. Nebude chybět ani prasečí rypáček přímo na stole. Nikdo do poslední chvíle neví, co Nadja myslí vážně a co je legrace. V menu slibuje utopence DJ Nadji, zabijačkovou polévku, mozeček a rakvičky s kostičkami. Při zábavě předvede své umění. ■