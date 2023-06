Manžel nadšený nebyl, lidé jí říkali, že je blázen: Hana Mašlíková má novou profesi

Hana Reinders Mašlíková Michaela Feuereislová

„S realitami jsem chtěla začít už před osmi lety, lidé mě od toho odrazovali. Ve mně to ale zůstalo zaseto. Teď už jsem měla pocit, že bych na to měla čas, Andreásek už vyrostl. Tak jsem se do toho pustila,“ svěřila se Super.cz Hanka, která už má po zkouškách a snaží se zorientovat v úplně novém světě.

Pro byznys s realitami aktuálně není ta nejvhodnější doba, začátek tedy nebude mít modelka jednoduchý. Kvůli tomu se nadšení zprvu nedočkala ani u manžela.

„Když jsem s tím přišla, tak manžel úplně nadšený nebyl a nebyl jediný, spoustu lidí mi řeklo, že jsem blázen, ale to je moje povaha. I od fitness mě odrazovali, že je to šílenost. Jenže když mi řeknete ne, tak já to naopak chci dělat,“ dodala Hanka Mašlíková, kterou jsme potkali v muzeu iluzí Pavla Kožíška, se kterým už dlouhých čtrnáct let pravidelně vystupuje.

„Nic jsem tak dlouho nedělala. Je to skvělé, Pavel je skvělý člověk a spoustu věcí mě naučil a pořád mě to baví,“ dodala modelka. ■