Denisa Pfauserová se v 9. měsíci pochlubila bříškem a promluvila o těžkém období: Trápil ji smutek a depky

Denisa Pfauserová Herminapress

Je to pár dní, co se Denisa Pfauserová (34) pochlubila svým rostoucím bříškem. Na premiéru do Divadla Na Jezerce vyrazila i se svým přítelem Martinem, vedle kterého jen září. Herečka je v 9. měsíci těhotenství a co nevidět se stane poprvé maminkou.

Nahoře má 12 kilogramů a celé těhotenství se cítí naprosto skvěle a pomalu se připravuje na porod. „Chci rodit v Rakovníku, protože tam kladou důraz na přirozené porody. Nejsem taková hrdinka, abych chtěla rodit doma, ale zároveň si přeji co nejmenší zásah a vedení, aby se miminko dostalo ven tak, jak to bude mít samo načasované,“ svěřila se Super.cz herečka, která prožívá šťastné období, ví ale, že to není samozřejmost.

I ona sama si prošla nepěknými časy, kdy ji trápily chmury. O tom se nyní rozpovídala. „Někdy mám pocit, že tím štěstím, co je ve mně nakumulované, musím snad prasknout. Že už se všechno do mě nevejde a začne mi ze všech dutin stříkat ven. Přitom vím, že to není samozřejmost a že je to hlavně o nastavení mysli. To se mi to mluví, když mám skvělýho partnera, vytoužené miminko na cestě, kde bydlet, co jíst a kam chodit do práce,“ svěřila se herečka s tím, že se před deseti lety necítila dobře.

„Mladá hezká holka, podporující rodiče, vlastní byt i auto, herecké práce jen přibývalo, milující partner po boku taky byl… A já se přesto skoro každý den přemáhala vylézt z postele, protože jsem věděla, že když tam zůstanu, nic se nestane,“ prozradila herečka s tím, že si přišla zbytečná.

„Byla jsem nešťastná, smutná, v depkách (schválně říkám depky, protože diagnóza deprese to samozřejmě nebyla), s pocitem, že jsem k ničemu, že nikoho nezajímám, že je zbytečné se o cokoli snažit. Docela mi trvalo, než jsem přišla na to, že svět bude vypadat tak, jak ho budu vidět,“ dodala Denisa, podle které je vše o nastavení mysli. Dnes prožívá to nejhezčí období v životě a brzy se stane maminkou. ■