Mirka Pikolová se pochlubila perfektní postavou: Krásná tanečnice si užívá single život v exotice

Krásná Mirka Pikolová promluvila o dovolené i vztazích. Foto: Super.cz/se souhlasem Mirky Pikolové

„První den byl trochu náročný, měla jsem různé pocity, spoustu myšlenek a taky jsem si zaplakala. Chyběla mi rodina a přátelé. Celou dovolenou jsem brala jako cestu za poznáním sebe sama. Zítra odlétám zpět a nechce se mi. Byla to jedna z nejlepších dovolených,“ svěřila se Mirka pro Super.cz s tím, že za hranicemi poznala také nové přátele.

„Den byl postupně hezčí a zábavnější. Naučit se a milovat být sám se sebou je ta nejdůležitější věc v životě. Zjistila jsem tu spoustu věcí o sobě a poznala jsem tu úžasné přátele. Od teď budu každý rok jezdit sama a objevovat sebe. Kapverdy jsou nádherné a moře je průzračné,“ prozradila nám.

Je to už nějaký čas, co se Mirka rozešla se synovcem Michala Davida, fitness trenérem Robertem. Novému vztahu dle svých slov zatím otevřená není.

„Novému vztahu nejsem otevřená, momentálně nechci vztah a nevyhledávám ho. Jsem šťastná sama. Věnuji se osobnímu růstu. A i když to mám teď takto nastavené, tak bůh už pro mě cestu má a ví, co je pro mě nejlepší. Tedy, může se stát, že někdo přijde za týden a bude to ono,“ dodala Mirka Pikolová. ■