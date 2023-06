Ornella a Pepa Koktovi šli do Výměny manželek: Prozradili, v čem mají spory

Koktovi se zúčastnili Výměny manželek. Jak tohle dopadne? Michaela Feuereislová

„Beru to jako takový zajímavý experiment, protože jsme spolu už skoro deset let 24/7. Když jsem byla na JIP, tak to tady musel Pepa zvládnout s novorozencem, Quentin byl navíc na distanční výuce, takže to beru jako další zkoušku,“ vysvětlila Ornella, se kterou Pepa souhlasil. „Opravdu jsme od sebe deset let takhle dlouho nebyli,“ řekl známý podnikatel.

Manželé prožívají harmonický vztah, přesto se najde pár věcí, kvůli kterým se čas od času chytnou. Roli v tom hraje i šestatřicetiletý věkový rozdíl.

„Vnímám to ve chvílích, kdy jsem hodně akční a jemu se třeba nechce na túru, jak mně. V tomhle máme spory,“ svěřila se Ornella. Zároveň přiznala, že by Josefovi přála starší náhradní manželku.

„Přála bych ti nějakou starou paní, abyste si zahráli na dědu s babičkou, aby sis to aspoň jednou zkusil. A naše děti si mohou zahrát vnoučata,“ řekla s úsměvem. Sama Ornella se přestěhuje na deset dní na venkov. A to do obce Štětkovice, kde si vyzkouší i práci v restauraci. Náhradní rodina navíc nemá tušení, že je Ornella Koktová známou osobností. ■