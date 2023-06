Ovládne brzy parkurová mistrovství? Dcera Martina Zounara válí ve skocích na koni

Herec Martin Zounar promluvil o své dceři. Super.cz

Herec Martin Zounar (56) je pyšným tátou. Jeho dcera Claudia si už vyzkoušela, jaké je to být herečkou. Objevila se v seriálech Krejzovi a Slunečná. Podle jejího tatínka to ale nebude životní cesta, na kterou se dcera dá.

„Do divadla se mnou chodí velmi často, ale myslím si, že po mně nemá herecké střevo. Bylo to spíš tak, že to mohla zkusit, ale dělá velkou radost mně i mamince, i když spolu nežijeme,“ svěřil se Super.cz Martin Zounar.

Jeho dcera se ale našla ve sportu. „Ona dělá parkur a jsem rád, že jezdí na úrovni. Jezdí totiž mistrovství republiky. Byla dvakrát třetí. Celou zimu trénovala poctivě a to je to, co ji baví. Nikdo nemusí jít ve šlépějích svých rodičů,“ dodal herec.

My jsme si s hercem povídali v pražském Divadle Metro, kde společně s Filipem Blažkem (56) nebo Danielou Šinkorovou (50) připravuje komedii Bílá paní na vdávání. S představením následně objedou v průběhu léta české hrady a zámky. Zážitek pro diváky tak bude o to autentičtější.

