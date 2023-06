Pohádkový život Sandry Novákové. S rodinou žije na Jadranu, předvádí se v plavkách, na letiště jezdí na jachtě

Sandra Nováková Michaela Feuereislová

Herečka Sandra Nováková (41) a režisér Vojtěch Moravec tvoří už přes deset let pár. Loni si řekli své ano na premiéře filmu Hádkovi. Manželé mají stále nabitý diář. Nyní jsou na dva měsíce přestěhovaní do Chorvatska.

„Jedeme tam točit další seriál. Já tam naštěstí nebudu mít tolik práce, protože moje postava je mrtvá. Je to pokračování seriálu Pod hladinou a já se tam zjevuji jen v nějakých představách. Takže já si to budu spíš užívat a Vojta to bude muset odpracovat,“ svěřila se nedávno herečka Super.cz.

Manželé tak zažívají krásný čas u Jaderského moře. Z důvodu dalších pracovních závazků ale Sandra odjíždí pravidelně na otočku i do Prahy. Hned, jak to jde, se ale zase vrací na Balkán. Sandra dokonce zažila přímo pohádkovou cestu na letiště, tedy na jachtě.

Zatímco režisér pracuje, Sandra si s jejich synem užívá pohodu u moře. Ukázala se nedávno i v plavkách, na fotce dokázala, že se stále pyšní postavičkou jako proutek. „Nemohl bys, miláčku, točit už jenom v Chorvatsku?“ napsala k fotce. Zřejmě tak můžeme čekat další seriály natáčené právě v této zemi. ■