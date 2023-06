Natálii Grossové se nápadně zvětšil dekolt! Zpěvačka poprvé promluvila o plastice Super.cz

Zpěvačka Natálie Grossová (20) se na výročním představení muzikálu Okno mé lásky objevila s většími vnadami, než jak jsme u ní zvyklí. A hned nastaly spekulace, že byla na plastice. Natálie přiznala, že si k plnému dekoltu pomáhá hned dvěma push up podprsenkami. Žádná plastika, jak se mnozí domnívali, se nekoná.

"Je to takové kouzlo podprsenek. Push-up efekt to jistí. Přiznávám, podprsenky mám dvě. Mám roli, kde mám mít prsa, tak to řeším dvěma podprsenkama, abych něco vytlačila," řekla Super.cz s úsměvem Natálka.

"V normálním životě nosím jednu podprsenku," doplnila v divadle Broadway, kde si užívá svoji roli neposlušné holky Denisy. "Roli si užívám neskutečně. Byla to výzva. Je to pro mě hodně náročné. Hraju holku sprejerku, je drsná, rapuje, bere drogy. Ty já třeba nikdy nezkoušela. Je to ale jedno z představení, které si užívám úplně nejvíc," dodala Grossová. ■