Superchat: Přijde o korunku krásy? Nová vítězka Miss prý dělá společnici a nafotila nahé fotky. Jak reagovala?

Nová vítězka titulu Miss Intercontinental Czech Republic Anna Benešová (21) se krátce po svém triumfu o sobě na sociálních sítích dočítala, že její vítězství je podplacené, není inteligentní, není krásná a neumí chodit. A netrvalo dlouho, a i k nám do redakce se dostaly informace, že v minulosti nafotila nahé fotky a měla se věnovat práci společnice.

Anna Benešová byla hostem moderátorky Gabriely Wolfové (43)v naší talk show SuperChat. Jednadvacetiletá studentka sportovního marketingu na vysoké škole otevřeně odpovídala na otázky, které pro ni jistě nebyly příjemné.

"Mrzí mě to hodně, bolí mě, že někdo potřebuje šířit takové lži. Nikdy jsem nic takového nedělala, nedělám a nikdy dělat nebudu," řekla v Superchatu otevřeně Anna Benešová. Vysvětlila, že má pocit, že takové zprávy se šíří o většině vítězek soutěže krásy, a sama nechápe, proč má někdo touhu takové pomluvy šířit.

Nedočkáme se prý ani jakýchkoli nahých fotografií. "Žádné nahé fotky, nic takového. Vždy myslím na to, jak by se cítili moji rodiče, v budoucnu moje děti. Hodně přemýšlím nad tím, co dělám. Nic z toho není pravda, nic nemůže vylézt na veřejnost," dodala Benešová.

