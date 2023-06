Nová Miss se pyšní přírodními vnadami číslo 5. Sladkosti mi nejdou do břicha, ale do hrudníku, říká

Anna Benešová byla hostem v pořadu Superchat. Super.cz

"Jako každá holka se sebou nejsem na sto procent spokojená, mám dny, kdy si říkám, šla bych na plastiku nosu. S tím jsem měla vždy největší problém. Ale přijala jsem se, život není o dokonalosti. Zatím žádné zákroky neplánuji," řekla moderátorce Gabriele Wolfové (43) v naší talk show Superchat Anička.

Sama přiznává, že dekolt přitahuje pozornost mužů, jsou ale chvíle, kdy jsou velké vnady na obtíž. "Všechno má své pro a proti. Při sportu to není to nejpraktičtější, ale v dnešní době už existují hodně dobré sportovní podprsenky," usmívá se se s tím, že ani v modelingu velká prsa nejsou ideální.

"Neuvažovala jsem o zmenšení. Mám velmi malý obvod hrudníku. Přestože mám velká prsa, mám přes prsa 90. Zatím jsem spokojená, jak to je," vysvětluje.

Sama říká, že možná i díky bujnému poprsí působí vulgárně. " I když si myslím, že nepůsobím vyzývavě a vulgárně a ani se tak neprezentuji, na hodně lidí to může působit kontroverzně, aniž bych chtěla," upřesnila Anička.

O postavu pečuje sportem, diety nedrží. "Je to genetika, hodně sportuju, ale neodpírám si žádné jídlo. Mojí velkou výhodu je, že sladkosti, které miluju, sportem spálím. A to, co nespálím, jde do hrudníku," dodala Anička, která je momentálně nezadaná. ■