Tak jako kdysi Christová a Vignerová musí čelit nadávkám, že má korunku krásy omylem. Pátá nejkrásnější Češka promluvila

Anna Benešová byla hostem moderátorky Gabriely Wolfové (43) v naší talk show Superchat.

"Nečekala jsem až tak negativní vlnu. Ale musím říct, že za každou zkušenost jsem ráda, a i tohle mě posune dál," řekla moderátorce Gabriele Wolfové v talk show. Sama si klade otázku, proč tak negativně působí na veřejnost.

"Myslím si, že jsem hodně svá a ne každému to sedne. Spousta lidí mě musí nejdřív poznat. Vím, že musím zapracovat na tom, jak působím na první pohled. Netvářím se úplně sympaticky, nemám úsměv od ucha k uchu," prozradila v Superchatu Benešová.

"Doteď jsem se pohybovala jen mezi lidmi, kteří mě znají, vědí, jaká jsem, vědí, že se umím smát, že se směju ráda a často. Proto jsem nebyla zvyklá na to, že mě někdo hodnotí jako arogantní podle hodiny na finále," krčí rameny Anička.

"Byla jsem hodně uzavřená, brala jsem to jako takovou obranu vůči okolí. Postupně se té bubliny snažím zbavovat. Snažím se být otevřenější, přátelštější, snad už je to trošku vidět," usmívá se modelka.

Na názoru lidí se prý podepsal její výkon ve finále Miss Czech Republic. "Jsem velký stresař, dopadlo to na mě, podepsalo se to na mém výkonu. Měla jsem špatný catwalk, byla jsem rozklepaná, vím, že to umím lépe. Budu se snažit dál trénovat. A také samozřejmě odpověď na otázku poroty. Nechám se snadno rozhodit. A opět nastoupila nervozita. Jsme jenom lidi, ti dělají chyby. Vypadlo mi slovo, pak jsem se zaškobrtla, měla jsem okno a pak už jsem hledala slova," vysvětluje Benešová.

Arogantní se necítí, a dokonce ani sebevědomá. "Není to o sebevědomí, to si myslím, že nemám vysoké, i když si to spousta lidí myslí. Nechápu názory lidí, kteří mě neznají," dodala pátá nejkrásnější Češka.

Aničku podporuje i ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko, přestože během cesty za titulem Miss už se dostaly do křížku. Za Annou totiž přiletěl na soustředění do Spojených arabských emirátů její partner, což je přísně zakázáno.

"Nepřiletěl přímo za mnou. Měl tam své záležitosti. Konzultovala jsem na místě s vedením Miss, zda se můžeme vidět, bylo mi to dovoleno. Ptala jsem se, zda se s ním můžu setkat. Ale poté, co se to dozvěděla paní ředitelka, tak mi to zakázala," vysvětluje Anička. "Zpětně bych to určitě neudělala," uzavřela. ■