Nádherná fotbalistka odmítla nabídku ze stránek pro dospělé. Teď předvedla své dokonalé tělo v bikinách

Alisha Lehmann (vlevo) a Karoline Lima dováděly na pláži v Miami. Profimedia.cz

Pokud by se konala oficiální soutěž o nejkrásnější fotbalistku světa, Alisha Lehmann (24) by měla velkou šanci získat první místo. A možná je škoda, že se chce soustředit hlavně na svou kariéru. Na pláži teď ukázala, že by se určitě neztratila ani v modelingové branži.