Žena Kanyeho Westa si po skandálu se snímky v bizarním modelu obvázala hlavu jako mumie. Neodložila si ani u večeře

Bianca Censori má ráda extrémy - buď se obléká málo nebo až moc. Profimedia.cz

Co se děje v domácnosti Kanyeho Westa (45)? Je snad podivné chování páru v posledních dnech jen snahou u upoutání pozornosti, nebo jde o něco víc? Bianca Censori svou obvázanou hlavou přidala k předchozím událostem jen další otazníky.

Zdá se, jako by Kanye West a jeho žena dělali všechno proto, aby se k nim skoro každý den upínala pozornost celého světa. A vzhledem k bizarnostem, které v módní oblasti předvádějí, se medializace i dočkají. Zatímco rapper se rozhodl, že na procházky začne nosit podivné vycpávky umístěné různě po těle a také „ponožkové boty“, jeho manželka jako by se nemohla rozhodnout, jestli chce být spíše nahá nebo oblečená. Nedávno lidé hojně kritizovali její fotky v modelu, který sestával pouze z černých pásek nalepených přes ňadra a další intimní partie a teď je tu další lahůdka.

Bianca si vyšla se svým mužem na večeři do hotelu West Hollywood Edition a při jejich odchodu ji fotografové zvěčnili ve velmi podivném outfitu. Podnikatelka a modelka na sobě měla bundu a kolem hlavy omotanou látku, která zakrývala vše kromě očí. Podle informací zahraničních médií si Bianca látku odmítala sundat i po celou dobu večeře. Lidé na internetu začínají spekulovat o tom, jestli všechno, co v poslední době dělá, skutečně koná ze své svobodné vůle, protože před seznámením s manželem prý byla krásnou a normální ženou. Jiní se dožadují odborné pomoci pro pár a také s povděkem kvitují, že Kim Kardashian už nemusí poslouchat od svého ex rady ohledně módy. Tak uvidíme, čím nás osobitý pár překvapí příště. ■