Nejkorpulentnější česká moderátorka je na fialovo: Prý vypadám mladší a hezčí, muž mě nepoznal, směje se

Aneta Christovová má novou image. Michaela Feuereislová

Rok se s rokem sešel a Aneta se rozhodla pro další změnu. Jejím velkým snem bylo mít duhové vlasy, od toho nakonec upustila.

„Na to moje kadeřnice neměla nervy ani čas, tak jsme střídaly dvě barvy – růžovou a fialovou. Jenže se mi těmi odbarvovači totálně odpálily vlasy. Vepředu mi vypadaly do ofiny. Ale já se té barevné hlavy nechtěla vzdát, mně se ta divočina líbila i přesto, že se nikomu jinému nelíbila. A tak jsem si vymyslela šetrnější variantu, kterou teď mám na hlavě. Mě to uspokojilo, alespoň nevyplešatím, a k mému překvapení se to dost líbí. Prý vypadám mladší a hezčí. On mě ani vlastní muž nepoznal, tak asi mají pravdu,“ svěřila se smíchem.

Neomezuje ji nová barva v práci? Ano i ne.

„Naštěstí dělám v branži, kde se podobný ulítlosti berou normálně. I když, kvůli růžové hlavě mě nevzali na casting na reklamu, do seriálů taky nebyli nadšení a nechtěli mi ani dát psa z útulku. Nicméně v tom, co právě dělám, je naopak ulítlá palice úplně OK. Máme s moderátorkou Vlaďkou Pirichovou a moderátorem Ottou Seemannem unikátní fungl novou divadelní stand up show Skvělej, tlustá a blbá. Děláme taky stejnojmenný podcast. No a vychází nám druhý díl knihy Stará, tlustá, blbá opět zasahují,“ dodala Aneta Christovová. ■