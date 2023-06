Mariah Carey není žádná sucharka: Tenhle večer se ale asi obzvlášť vydařil, co říkáte?

Vysmátá Mariah Carey se vrací z večeře s přáteli. Profimedia.cz

Zpěvačka je známá tím, že se na fotografy usmívá za všech okolností, ale tentokrát byla při odchodu z podniku obzvlášť veselá. Mariah navíc zvolila i vkusný outfit, z jehož výstřihu nepřetékaly vnady, ani se jí minisukně nehrnula do nebezpečných výšin. V overalu a kabátku od Burberry vypadala skvěle.

Ač by se mohlo zdát, že zpěvaččina věčně dobrá nálada je tak trochu divadélkem pro veřejnost, zřejmě tomu tak není a majitelka hlasu o pěti oktávách je skutečně sluníčko. Alespoň to o ní tvrdil v jednom z nedávných rozhovorů její exmanžel Nick Cannon, s nímž má zpěvačka dvanáctiletá dvojčata Monroe a Moroccana.

Známý moderátor, který jako vyhlášený proutník a dvanáctinásobný otec, má rozhodně s čím porovnávat, o své bývalé ženě prohlásil, že je naprosto výjimečná a zůstala láskou jeho života.

„Bylo mi dvanáct, když mi Mariah Carey visela na zdi, a nakonec se stala mojí ženou. A navíc je to nejlepší člověk, jakého jsem kdy poznal. Bez ohledu na to, co se v životě stane, říkám si, jak člověk může fungovat a nepustit si negativní energii do svého prostoru. Když jsem zjistil, jak pozoruhodná je, říkal jsem si, že snad ani není člověk. Že je darem od Boha,“ prozradil na konto své exmanželky Cannon v rozhovoru pro web The Shade Room. ■