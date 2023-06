Charlotte Štiková zhubla a bere dech: Pochlubila se úzkým pasem v sexy kompletu s výstřihem

Charlotte Štiková se cítí ve svém těle konečně dobře. Foto: se souhlasem Charlotte Štikové

„Je to poprvé v životě, co se mi to podařilo. Trápila jsem se s tím už od malička a jsem velmi ráda, že se mi to podařilo a že si tu váhu držím. Víc už hubnout nechci, takhle jsem spokojená,“ svěřila se Charlotte nedávno pro Super.cz s tím, že měla i několik zdravotních problémů, neustále se schovávala a nechtěla chodit ani do společnosti.

„Už jsem nechtěla ztrácet své mládí v tak šíleném těle. Člověk se pořád schovává a už jsem ani nechtěla chodit do společnosti. Vyčerpával mě každý pohyb,“ řekla mladší sestra Ornelly Koktové, která za tímto obdobím udělala tlustou čáru, rozhodla se vše změnit a zhubla neuvěřitelných 60 kilogramů.

Razantní proměna je nejvíce znát právě na snímcích, které sdílí na svém instagramovém účtu. Tam nedávno sdílela i fotografii s detailem svého úzkého pasu, který podtrhla korzetem. Na dalším snímku zase vyniká její postava v upnutém růžovém kompletu s hlubokým výstřihem. ■