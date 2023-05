Tři dny a pak soud. Kevin Federline a Britney Spears jsou na nože kvůli dětem

Kevin Federline dává exmanželce poslední šanci. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Britney Spears své dva syny Seana (17) a Jaydena (16) kvůli jejich nezájmu neviděla už více než rok. Vadit jim mělo hlavně to, jak se jejich matka odhaluje na sociální síti, v srpnu loňského roku se navíc jeden z jejích synů vyjádřil do médií ve smyslu, že zpěvačka nedávala oběma dětem lásku rovnoměrně. Kvůli tomuto prohlášení měli rodinní členové zcela ukončit kontakt.

„Na konci léta už bylo napětí tak velké, že chlapci ani nereagovali na její textové zprávy. Zuřila kvůli tomu,“ prohlásila producentka TMZ Katie Hayesová v novém dokumentu TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom.

A jak se zdá, vztah Britney s jejími syny se asi rozhodně nezlepší a možná bude muset kvůli rodinným záležitostem i k soudu, kde strávila hodně času, když se snažila osvobodit z područí svého otce, který byl jejím opatrovníkem. Kevin Federline podle TMZ zhruba před dvěma týdny poslal prostřednictvím svého právníka dopis právníkovi své ex, ve kterém ji žádá, aby mu povolila odstěhovat se s dosud neplnoletými syny z Kalifornie na Havaj.

Jenže odpověď prý podle Kevinova právníka Marka Vincenta Kaplana stále nepřišla a jemu dochází trpělivost, protože nemůže dokončit pronájem domu a jeho manželka Victoria Prince neví, jestli na místě může přijmout pracovní nabídku.

Právník se tak rozhodl dát Britney čas do tohoto pátku, a pokud souhlas nezíská, připraví právní dokumenty s příkazem k přestěhování, a to by znamenalo, že se celý případ dostane k soudu. Zpěvačka totiž k takovému kroku musí dát souhlas, a to i přesto, že Federline má v tuto chvíli výhradní péči o obě děti. ■