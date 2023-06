Utkají se v dalším Survivoru vítězové? Vladimír Čapek doufá v návrat do hry a souboj těch nejlepších

Vladimír Čapek by se rád utkal s těmi nejlepšími hráči Survivoru. Super.cz

"Tomáš je mladší, je krásnější, je sympatičtější, ale já jsem první. Rozhodně je jedinečný a je to vítěz druhé řady. Doufám, že se spolu budeme moct někdy v Survivoru utkat, akorát jsou léta proti mně. Na druhou stranu mám dceru v pubertě, tak se budu muset udržovat kvůli jejím nápadníkům,“ svěřil se Vláďa s úsměvem pro Super.cz.

Avšak možnou budoucí účast v Survivoru myslí zcela vážně.

„Mám vizi se několik let držet a jenom teoretickou šanci, že bych se mohl do Survioru někdy vrátit a utkat se s těmi nejlepšími, a to nemyslím jen vítěze. Jsou tam hráči, kteří tam zanechali nějakou stopu. Skrytě v to doufám,“ svěřil se sympatický vítěz Survivoru, který se po konci soutěže vrátil na svou pracovní pozici IT specialisty, která ho baví.

Přesto přiznal, že bude srdcem navždy Survivor, a tak mu přirozeně druhá řada drsné reality show často brala vítr z plachet, na který je zvyklý.

„Jsem člověk, který se rád vrací do své práce, baví mě a naplňuje. Ale ta propojenost se Survivorem je velká, dvojka mě zase trošku vykolejila ze standardu, který bych normálně měl,“ dodal Vladimír Čapek. ■