Kariéru československého hitmakera zhatili soudruzi a falešné porno. Autor hitu Hej, pane zajíci! zemřel předčasně

Bohuslav Ondráček byl kuřák. Na snímku s Václavem Neckářem na letišti před odletem do Paříže Foto: ČTK / Vácha Pavel

Hvězdy popmusic neustále řeší kardinální problém: Kdo mi napíše další hit? Hudební skladatel Bohuslav Ondráček (27. 6. 1932 - 7. 6. 1998), od jehož smrti uplyne 25 let, řešil v 60. letech opačnou situaci: Kdo ty moje hity bude zpívat? Vyřešil ji.

Nejdřív ale musel pro český šoubyznys, kterému se tak tehdy ještě zdaleka neříkalo, objevit Martu Kubišovou, Václava Neckáře a Helenu Vondráčkovou a pak pomoci s kariérou veleúspěšnému triu Golden Kids.

„Často jsem ho navštěvoval v jeho domě, a kdykoliv jsem přišel, ukazoval mi dvacet hudebních nápadů, které stihl za dopoledne, a říkal: ‚Vidíš, těchhle osmnáct vyhodím, ale tyhle dva jsou bomba‘. A měl pravdu,“ vzpomíná pro Novinky.cz na kolegu přezdívaného rovněž „Boban“ další hitmaker, Vítězslav Hádl.

Vybavuje si také kuriózní situaci, která nastala někdy v roce 1974, při natáčení první LP desky Hany Zagorové. „Musím říci, že se nám stalo, že jsme napsali oba stejnou píseň. Nakonec jsme se dohodli, že já nechám píseň Jsi mrtvá sezona tak, jak je, a on předělá svou Kdo ví, kde usínáš a s kým do rychlejšího tempa,“ popisuje Hádl.

Základy ho učil varhaník z katedrály

Bohuslav Ondráček se narodil v Pardubicích. Maturoval v Hradci Králové, tam se také učil základy hudební kompozice. Jeho učitelem byl varhaník katedrály sv. Ducha. V Praze pak absolvoval abiturientský kurz kompozice na AMU.

Po maturitě na reálném gymnáziu studoval na Akademii múzických umění skladbu. Pracoval v osvětových institucích a působil jako hudebník v amatérských orchestrech, byl výborný klavírista.

Jeho první skladbou vydanou na gramofonových deskách byla píseň Sama řekla, že ho nemá ráda (1963). Už tehdy se projevil jeho talent na vyhledávání talentů: Svěřil ji začátečníkovi, kterého prakticky nikdo neznal. Ten začátečník se jmenoval Karel Gott.

Ze Zímy si vemte příklad!

V témže roce Ondráček nastoupil do pardubického divadla Stop. Tam se setkal s Martou Kubišovou a začal pro ni skládat. Když s ní nedlouho poté odešel do divadla Alfa v Plzni, narazili tam společně pro změnu na jakéhosi Václava Neckáře. No nenapište pro toho sympatického klučinu nějakou píseň, když navíc na jevišti tak čiperně poskakuje!

„Moje první setkání s Bobanem Ondráčkem bylo při konkurzu do angažmá Divadla Alfa v Plzni,“ upamatovává se Václav Neckář. „V hledišti s ním seděl ředitel divadla a Marta Kubišová. Když jsem odzpíval, tak ředitel řekl, že při zpívání moc tancuju: podívejte se na Josefa Zímu, jak pěkně stojí… na to Boban Ondráček hned glosoval: Právě proto, jak se pan Neckář pohybuje, tak ho musíme do divadla vzít! A byl jsem přijat. Díky Bobanovi jsem natočil také svou první píseň Jen tak s textem Jana Schneidera,“ připomíná Neckář.

Tři zlaté děti

Všichni tři pak v roce 1965 zamířili do pražského Rokoka, kde jejich úzký ansámbl rozšířila další zpěvačka, Helena Vondráčková.

Skládal ale i pro jiné zpěváky. Například Eva Pilarová s jeho skladbou Requiem vyhrála v roce 1967 Zlatou Bratislavskou lyru. Na stejné soutěži zpívaly o rok dříve Marta Kubišová s Helenou Vondráčkovou píseň Oh, Baby, Baby a získaly stříbro.

Duet Marty Kubišové a Heleny Vondráčkové Hej, pane Zajíci! (1968) byl dalším hitem. Do repertoáru Waldemara Matušky přispěl Bohuslav Ondráček třeba písní Pojď se mnou, lásko má (1967). Jestli to byl taky hit? To si pište!

Po několika mezinárodních triumfech v roce 1968 dospěla trojice Kubišová-Neckář-Vondráčková k závěru, že už nepotřebuje zázemí malého pražského divadla. Tak vznikla skupina Golden Kids, tedy zlaté děti. Co by v době jejich začátků bylo označeno za „západní propagandu“ a neprošlo ani omylem, se mohlo v osmašedesátém stát fenoménem. A také stalo. Ondráček u toho nemohl chybět.

Stopka kvůli falešnému pornu

V letech 1968-1970 se o ně staral jako producent, manažer, a nadále samozřejmě i jako hudební skladatel. Pak ale přišla „soudružská“ stopka pro Martu Kubišovou.

Záminkou k zákazu se staly údajné pornografické snímky z jara 1969. Jak se ukázalo, šlo o účelově nastrčené fotomontáže. Marta si toto osočení a pošpinění své osoby nedala líbit, podala žalobu na ředitele Pragokoncertu Hrabala, u soudu svou při vyhrála, ale mezitím už všechny smlouvy byly vypovězeny.

I přes to získala v anketě Zlatý slavík 1970 mezi zpěvačkami opět nejvíc hlasů. Protože však byla pro komunistický režim obtížná, výsledky ankety byly na příkaz shora zfalšovány a po sloučení kategorií ankety se jediným vítězem stal nekonfliktní Karel Gott. Cenu pak Marta Kubišová obdržela dodatečně až na koncertu v pražské Lucerně v červnu roku 1990.

Supraphon pak zlikvidoval také producentský systém a Bohuslav Ondráček se omezil na skládání písní. Jenže už to nějak nebylo ono.

Po roce 1989 se k profesi producenta načas vrátil a stihl ještě obnovil spolupráci s Martou Kubišovou, na CD vydal i něco ze své další tvorby. Na své úspěchy z šedesátek už ale nenavázal. Na nahrávkách je nicméně zaznamenáno na 300 jeho písní.

Se sluchem léčitel pomohl jen dočasně, zachránil mu ale život

„Boban“ byl silný kuřák, a tak není divu, že se u něj postupně objevily různé zdravotní problémy, mimo jiné silný tinnitus (pískání, hučení či šelest v uších – pozn. red.). Když jej lékaři nedokázali odstranit, obrátil se na věhlasného léčitele, faráře Ferdu. Ten mu ulevit dokázal, i když jen dočasně.

Traduje se ale, že po několika dnech aplikování léčitelských doporučení mu Ondráček telefonoval: „Pane faráři, cítím se líp, ale nějak se mi motá hlava.“ A farář Ferda mu odpověděl: „Pane Ondráčku, v kuchyňce vedle vaší pracovny z dvouplotýnky trochu uniká plyn, ten je příčinou vašeho problému.“ Přivolaný instalatér pak únik plynu potvrdil. Ondráček zemřel krátce před svými 66. narozeninami. ■