Královna plastik s „nejošklivější zadnicí“ vsadila na přirozenost. Po odstranění všeho umělého je z ní kočka

Blac Chyna dala sbohem implantátům... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ani v Hollywoodu se nenajde příliš lidí, kteří by měli víc úprav než modelka, internetová hvězda a milenka slavných Blac Chyna. Ta byla na plastické chirurgii jako doma bezmála patnáct let, ale ve svých pětatřiceti si řekla dost. Podle jejích slov nastal čas, aby všechno umělé šlo ven. Dvojnásobná maminka tak nedávno prošla další velkou proměnou, tentokrát konečně přirozenějším směrem. Výsledek předvedla v úterý večer v Los Angeles.

Blac Chyna, která svého času kvůli přehnaným výplním v hýždích musela trpět přezdívku 'majitelka nejošklivější zadnice Hollywoodu', se objevila na světové premiéře animáku Spider-Man: Napříč paralelními světy v losangeleském kině Regency Village Theatre. V džínách, bílém crop topu a sportovní bundě vypadala skvěle. Zahraniční média její novou image, kdy si údajně nechala odstranit všechny výplně na svém obličeji i těle, označili pojmem ‚holka od vedle‘ v tom nejlepším slova smyslu.

Rodačka z Washingtonu, která začínala jako striptérka a stala se jednou z nejvýdělečnějších osobností na OnlyFans, se kvůli dětem rozhodla ke stažení svého účtu na zmiňované platformě pro platící zákazníky. Chyna má syna Kinga Caira s rapperem Tygou a dceru Dream s bratrem slavných Kardashianek Robem Kardashianem.

Server mapující vztahy a románky slavných u modelky uvádí závratné číslo 31. Rappeři přitom jasně vedou. Z jejích nejznámějších ex jsou to například Drake, Game, Future, P.J. Tucker, James Harden, Lil Twin či Sage the Gemini. ■