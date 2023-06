Megan Fox a Machine Gun Kelly po krizi poprvé na akci: Herečka si nevzala podprsenku a vypadala nešťastně

Megan Fox a Machine Gun Kelly se snaží slepit vztah. Profimedia.cz

Jeden z nejkontroverznějších slavných párů Megan Fox (37) a Machine Gun Kelly (33) dávají vztahu druhou šanci. Po měsících odloučení se v úterý večer objevili společně v Londýně. Tentokrát měl hlavní úlohu rapper, jelikož v galerii The Bomb Factory představoval novou kolekci prstenů a Megan mu dělala doprovod. Byla to ovšem opět Megan, kdo na sebe strhnul většinu pozornosti.

Bývalá hvězda Transformers byla sice na své poměry zvoleným outfitem poměrně střídmá, přesto v bílém crop topu bez podprsenky a černých kalhotách, přes které měla řetízky vytvářející dojem sexy šortek, byla nepřehlédnutelná. V prostorách galerie se spolu pár ovšem nechtěl fotit a ani během příchodu se především Fox ke Kellymu příliš neměla.

Rapper, jehož pravé jméno zní Colson Baker, tak na místě odhalil kolekci prstenů The 8th Deadly Sin – GOSSIP britské luxusní značky šperků Stephen Webster, ale příliš dlouho se s Megan nezdrželi.

Krize v jejich do té doby idylickém vztahu odstartovala nečekaně v polovině února, když Fox na Instagramu sdílela podivný vzkaz hovořící o zradě a házela v něm jakési věci do ohně. Přestože se nikdy ke konkrétním důvodům nevyjádřila, spekuluje se o rapperově nevěře. Do celé věci byla zatažena i zpěvákova kytaristka Sophie Lloyd, již mnozí fanoušci bez předchozích důkazů označili za viníka celé situace. Ta to prostřednictvím svého mluvčího razantně odmítla. ■