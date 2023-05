Po Nesvačilové další „zavražděný haj*lík“. Saša Rašilov si zahrál mrtvolu. Bylo načase, pochvaloval si

Saša Rašilov hrál mrtvolu. FTV Prima

Roli „hajzlíka“ si Rašilov přál. „Bylo načase. Neberu to tak, že si člověk vybírá jen dobré a pozitivní role. Jsou to hlavně zajímavé postavy a příběhy a myslím, že ani tenhle týpek není úplně černobílý. Je to zoufalý člověk a je strašně zajímavé hledat pro obhajobu takového člověka motivaci, když je od začátku jasné, že to je nějaký zloun, nemá žádné tajemství, předehry a všechno je na začátku prozrazeno. Tyhle figury jsou tak paradoxně daleko složitější a náročnější,“ prozradil herec, jenž přiznal, že hrát mrtvolu není zrovna úplně jednoduché.

„Vzpomínám si, že nejtěžší úkol na mě čekal po samotné vraždě. Točilo se to na silnici, kde nebylo vůbec nic. Foukal strašný vítr a byla zima, takže jsem měl problém, abych se jako mrtvola neklepal chladem. Kameramani potřebovali mít kvůli záběrům otevřená okýnka u auta, a tak to pěkně profukovalo. Klasický herecký protiúkol, aby se mrtvola neklepala zimou. I rvačka, kterou jsem měl s Márou Lamborou, byla náročná, ale výsledek jsem neviděl,“ popisoval herec natáčení náročné scény.

Rašilov měl k ruce odborné poradce. „Spolupracujeme s kaskadéry a koordinátory, kteří jsou zkušení a pracují na spoustě filmů a seriálů. Přesně vědí, jak má rvačka nebo násilí před kamerou vypadat správně a autenticky. Hlavní je, aby se nikomu nic nestalo a vše proběhlo pro herce bezpečně,“ vysvětluje producentka a jedna z autorek seriálu Kateřina Bártů.

„Krev stříká jen falešná. I když jsou herci jako Marek Lambora nebo Saša Rašilov fyzicky zdatní, nechali si poradit. Finální podobu scény dělá samozřejmě akční střih,“ uzavřela. ■