Loni přivedla na svět svého třetího potomka: Houslistka Muzikářová ve 48 letech promluvila o čtvrtém dítěti

Markéta Muzikářová Michaela Feuereislová

„Miminko už asi ne, chtěla bych, ale v tomhle věku už ne, i když mi píše spousty žen, abych jim poradila léčitele, u kterého jsem byla, a to jsou v mém nebo i vyšším věku. Já už si říkám, že ne, už jsem unavená, protože s Maxem plně pracuji,“ svěřila se Super.cz hudebnice, která mateřskou nikdy nezažila. Vždy začala krátce po porodu pracovat a jinak tomu nebylo ani u třetího syna.

„S Maxíkem to začíná být divoké, už mu bude rok, začal lézt a vyžaduje hodně péče, chce si hrát, komunikovat. A do toho mám strašně práce, hraní s Inflagranti, takže už mám chůvu a je toho hodně,“ svěřila se hudebnice, která dorazila se staršími dětmi do muzea iluzí Pavla Kožíška. Nejmladšího syna hlídal tatínek.

Odpoledne si houslistka se synem Nicolasem a dcerou Victorií naplno užila. „Hraji hodně o víkendech, takže v týdnu se snažím s dětmi podnikat co nejvíce aktivit. V létě je sice spousta koncertů, ale budu pořád s dětmi a plánujeme několik menších výletů,“ dodala Muzikářová. ■