Vrátí se domů až ráno, ať manželka souhlasí, nebo ne: Furt jsme svobodní jedinci, shodli se manželé Tomešovi

Otevřenost. To je podle herečky a zpěvačky Michaely Tomešové (32) recept na to, aby fungoval vztah. Ani její manžel Roman Tomeš (35) prý nikdy neměl strach svojí ženě cokoli říct. Ani to, že v noci nepřijde domů. "Za dobu, co jsme spolu, což už je dvanáct let, jsme si zvykli na nějaká pravidla," vysvětlil.

"Třeba Míše napíšu, že přespím u kamaráda nebo se zdržím na pivu. A Míša většinou řekne OK, nevadí mi to. Anebo taky to, že jí to vadí, ale stejně se domů nevrátím," pobavil nás Roman. "Ale já to mám vlastně stejně. Myslím, že právě proto jsme v páru tak dlouho, že se nebojíme zachovat si tu naši osobní svobodu. Furt jsme svobodní jedinci, kteří si mohou dělat, co chtějí, pokud zrovna nemají na starosti děti," doplnila ho Míša.

Jejich manželství samozřejmě nepluje stále jen na růžovém obláčku. "Krize jsou všude, musejí být, jinak ten vztah nemůže fungovat. Krize byly, jsou a budou, ale úspěch je, že je dokážeme společně řešit a mluvíme o tom," řekl Super.cz Roman. "Je to o té komunikaci. Když se vyskytne problém, okamžitě ho položit na stůl, řešit ho a ze stolu smést. A ten je pak zase čistý. Na tomhle principu fungujeme," upřesnila Míša.

"Děláme si takové výlety jen ve dvou a vždycky se tam dostaneme k podstatě toho, proč jsme spolu začali být," prozradila Míša. "Já si říkám, že když postujeme společné fotky na Instagram, už to musí působit navenek jako nějaká reklama na krásný vztah a musíme tím lidi štvát. Ale není to tak, je to fikce. Jsme normální pár, co se hádá. Ale i v tom normálnu je ta krása," míní Roman. ■