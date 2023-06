Zamilovat se umí do pěti sekund, odmilovat do tří: Mám tvrdší přístup, říká hvězda SuperStar Kopecká

Elizabeth Kopecká Super.cz

„V této branži je těžké si najít partnera. Potkala jsem spoustu mužů, kteří u ženy nerespektují její cíle a ambice. Potom člověk neví, zda ten člověk se chce na vás přiživit, nebo naopak jestli ho to neoslabuje. Dávám si pozor, myslím si, že partner přijde, a do té doby mám stabilitu od své rodiny, přátel a vydavatelství. Mě to nijak netíží, umím být i sama. Je to pro mě velmi důležité,“ svěřila se zpěvačka v našem pořadu Superchat.

Elizabeth nedávno vydala singl a klip s názvem Good Times, který je právě o rozchodu a o tom, dokázat si uvědomit, proč ten vztah skončil. Sama zpěvačka nevidí moc optimisticky, když někdo vstupuje podruhé do stejné řeky.

Super.cz Superchat

„Já mám bohužel tu nevýhodu, že si spoustu věcí pamatuji. Takže když mě někdo zraní, zklame, tak je pro mě těžší dávat druhé šance. A hlavně je těžké potom důvěřovat. Jsem taková, že se zamiluji do pěti sekund, ale do tří sekund se zase odmiluji, když mě někdo zraní. V tomhle mám takový tvrdší přístup,“ říká Kopecká.

