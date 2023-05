Vystavuje se riziku pokuty a zavírá si dveře! Nova drsně reaguje na Martinovo vynášení informací ze Survivoru

Martin Konečný TV Nova

"Pět šest lidí mělo k dispozici zubní kartáček. Andrejka, Pepa, Kulhy, ten měl zánět, Johanka měla zlomený zub a Karolína. Hlavně Hrdinové. Ti, co měli rovnátka, ti dostali kartáček. Když jeden má zubní kartáček, tak proč ho neměli všichni?! To mě štvalo, ta nespravedlnost. Někdo mohl, někdo ne. Jeden měl povoleno si vyčistit zuby, druhý ne. To je obrovsky nefér," postěžoval si Martin Konečný v živém vysílání moderátorovi Survivoru Ondřeji Novotnému.

Televize Nova nejenže jeho slova popírá, ale zároveň zdůrazňuje, že vynášení informací by mohlo Martina stát dost peněz, protože má ve smlouvě jasně danou mlčenlivost.

"Soutěžící Survivoru nemají povoleno mít s sebou na ostrově (kromě dámských hygienických potřeb) žádné hygienické pomůcky včetně kartáčků na zuby. Kartáček je soutěžícímu poskytnut pouze v případě, pokud je k tomu speciální zdravotní důvod, podobně jako například dezinfekce nebo náplast v případě zranění apod. Kartáčky ani jiné zdravotní pomůcky není povoleno mít u sebe, ale jsou soutěžícím podány medikem pouze na daný okamžik. Jakmile potíže odezní, soutěžící nemá nadále ke kartáčku přístup," řekl Super.cz mluvčí Survivoru Daniel Maršalík.

A co říká na to, že Martin mluví veřejně o věcech, které televize Nova neodvysílala a jistě o nich neměl nikdo vědět?

"Soutěžící jsou smluvně vázaní mlčenlivostí a nemají dovoleno hovořit o zákulisí natáčení. Tyto podmínky určuje jak licenční smlouva, tak smlouva s producentem a se stanicí TV Nova. Televize Nova soutěžícímu také zajišťuje adekvátní zviditelnění a soutěžícím nebrání v navázání dalších spoluprací. Tím, že soutěžící dohodu o mlčenlivosti porušují, se nejen vystavují riziku smluvní pokuty, ale také porušují vzájemnou důvěru a mohou si tak uzavřít cestu pro další příležitosti," dodal pro Super.cz směrem k Martinovi.

Pokud si nebude dávat bacha na pusu, může mít problémy. Momentálně je bez práce a jak sám říká, k povolání dělníka už se vracet nechce. Rád by zůstal součástí šoubyznysu. ■