Dehonestace, pomluvy, vážné nemoci rodičů a nehody. Domlácená jsem byla už mnohokrát, přiznala Kateřina Brožová

Kateřina Brožová Foto: Televize Seznam

„Člověk si asi musí projít různými věcmi, aby si uvědomil, že život není zadarmo a není jednoduchý. Že je krásný, ale abychom si ty krásy mohli uvědomit, musíme projít i těmi těžšími situacemi,“ svěřila Brožová v pořadu Moje místa na Televizi Seznam. První taková situace byla, když při jedné divadelní zkoušce spadla kolegovi po zádech dolů.

„Zůstala jsem dva měsíce mimo provoz. Tehdy jsem se měla vdávat, tak jsem jen sundala fixační límec,“ přiznala. O pár let později měla herečka těžkou autonehodu. „Dostala jsem v lese smyk a moc ošklivě jsem se rozmlátila, měla jsem zlomenou krční páteř, nos, byla jsem v dezolátním stavu. Nebylo to lehké období,“ přiznala. Úrazů měla během svého života hodně. „Ale pán Bůh si mě tu vždycky nechal. I když teda domlácená jsem už mnohokrát,“ řekla.

A každá nehoda se navíc stala v období jejích velkých životních změn. „Po té první nehodě jsem se měla vdávat, ale bylo to komplikované. Po té druhé jsem se rozváděla. Nějak tak to bylo, už to bylo napjaté období. Docela záhy po rozvodu pak měla maminka mozkovou mrtvici a tatínkovi začala Alzheimerova choroba. Ale to jsem pochopila až později. Do toho bojoval s rakovinou,“ svěřila dále v pořadu Kateřina Brožová, která prý navíc zažila věci, které by ustál málokdo. „Dehonestaci, pomluvy, snižování,“ prozradila.

