Česká kráska natáčela reklamu s Andílky Victoria's Secret! Dámy, buďte v klidu, Adriana Lima i Ambrosio mají celulitidu

Česká kráska natáčela reklamu se slavnými modelkami. Dámy, buďte v klidu, Adriana Lima i Ambrosio mají celulitidu Super.cz

"V roce 2011 si mě vybral režisér, který natáčel všechny reklamy Victoria's Secret, Michael Bay, abych dělala takzvaného předskokana andílkům, kteří tady natáčeli čtyři dny reklamu. Byla to pro mě velká čest," prozradila Super.cz Kateřina.

Proč si vybrali právě ji? "Hledali podobný typ, jako jsou andílci, především co se týká postavy. Hodila jsem se jim. Byla to pro mě velká čest," vysvětluje Kateřina. Co přesně byla její funkce? "Byla jsem oblečená do prádla, ve kterém se natáčelo. Připravovali si na mně světlo, musela jsem dělat přesně ty pózy a choreografie jako andílci. Na mně si to nacvičili a pak šly na scénu světové topmodelky," usmívá se Průšová.

"Seznámila jsem se se světovými topmodelkami jako Adriana Lima, Alessandra Ambrosio a dalšími hvězdami a moc jsem si to užila. Jsem moc ráda za tuto zkušenost," usmívá se Kateřina, která zároveň dodala, co ji překvapilo.

"Samozřejmě mě hrozně zajímalo, zda jsou ženy, které obdivuje celý svět, tak dokonalé, jak je všichni známe. Ano, jsou dokonalé, ale i andílci Victoria's Secret měli celulitidu. Jsou to normální ženy z masa a kostí. Dámy, buďte v klidu, i nejkrásnější topmodelky mají své nedokonalosti," dodala Průšová. ■