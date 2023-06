Pohublá hvězda SuperStar měsíc po sebevraždě partnera a otce dvou synů ve společnosti: Musím fungovat kvůli dětem

Alžběta Kolečkářová prožívá bolestnou ztrátu. Super.cz

Nenechala si ujít charitativní galavečer Helping Dolls. "Nemám problém o tom mluvit. Spousta lidí se mě ptá, jak se cítím. Hlavně díky podpoře lidí a blízkého okolí se cítím dobře. I když to není úplně jednoduché," řekla Super.cz Alžběta.

Zvládá to díky podpoře rodiny a přátel. Medikamentům se snaží vyhýbat. "Dám si skleničku, něco na uvolnění, ale prášky neberu. To nemá smysl," vysvětluje. "Musím tu být pro děti. Jsou úžasné. Mladší tomu nerozumí, ale starší to prožívá. O všem s ním mluvím, komunikace je určitě zásadní," upřesnila zpěvačka.

V nejbližší době ji čeká stěhování z domu, kde s partnerem a dětmi žili. "Už nejsem v tom prvotním šoku, pořád nás bohužel čeká spousta věcí, které musím vyřešit. Snad to časem vstřebám. Běhání po úřadech, také se budeme stěhovat, bydlíme v domě, který budeme opouštět. Budeme se přesouvat blíž k rodině," prozrazuje zpěvačka s tím, že být mezi lidmi je pro ni forma terapie.

"Od začátku si to prožívám hlavně sama v klidu. Ale už týden po smrti Marcela jsem měla vystoupení. Je to zároveň to, co mě drží nad vodou. Je to terapie. Také točíme novou desku, na tu se těším," uzavřela. ■